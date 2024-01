Mais de 1,3 mil coletes são distribuídos a mototaxistas em Macapá

Profissionais receberão capacetes novos nos próximos meses

Por IAGO FONSECA

Mototaxistas cadastrados no programa Mototaxista Legal se reuniram na manhã desta quinta-feira (25) para receberem mais de 1,3 mil coletes de segurança. A entrega foi realizada na sede da Companhia de Transportes e Trânsito de Macapá (CTMac) após tratativas do sindicato com o senador Randolfe Rodrigues (sem partido) e a prefeitura de Macapá para aquisição do material de proteção e identificação dos profissionais.

O projeto Mototaxista Legal foi lançado em 2022 e fornece itens de segurança previstos no Código de Trânsito Brasileiro como coletes e capacetes, para dar legalidade ao serviço de mototáxi e segurança aos passageiros. A ação ocorre através da mobilização do Sindicato dos Mototaxistas do Amapá que identificaram dificuldades em custear os equipamentos aos profissionais.

“Em dezembro de 2022 nós entregamos 790 kits contendo dois capacetes e um colete refletivo. Hoje serão entregues mais 1.310 coletes e em breve mais 210 capacetes. A vistoria do mototaxista custa um valor altíssimo, em média R$ 600 a R$ 700. Isso aí melhora o transporte público no nosso segmento. O mototaxista está todo padronizado, com equipamentos novos e quem ganha com isso é a população que faz uso desse transporte”, afirma o presidente do sindicato, Markus Pathyaka.

Os equipamentos foram adquiridos pela CTMac através de emenda parlamentar do senador e contrapartida do Tesouro Municipal no total de R$ 195 mil, para atender mais de 2 mil concessões da classe de mototaxistas junto a companhia.

“Há algum tempo essa reivindicação já existia e faz parte de um programa de nosso mandato junto à prefeitura de Macapá para garantir segurança e dignidade com a entrega dos equipamentos que são pré-requisito legal, obrigatório e também com ações, como os projetos de lei que estamos tentando aprovar em Brasília, que visam a regularização do trabalho e o reconhecimento de tudo que esses trabalhadores fazem em Macapá, no Amapá e no Brasil”, reforça Randolfe.

A terceira e última etapa do projeto será a entrega dos capacetes que serão distribuídos pelo sindicato aos trabalhadores. A previsão é que os equipamentos cheguem nos próximos meses, de acordo com a diretora da CTMac, Patrícia Almeida.

“São materiais que não são feitos no estado, então existe toda uma demanda de espera desse material estar pronto para poder vir, nós dependemos da fábrica que fica em Minas Gerais, como é uma grande quantidade, a gente acredita que talvez em um mês, no máximo um mês e meio já tenhamos o material aqui. Nós temos essa grata responsabilidade de intermediar essas condições para que eles possam ter essa segurança também”, explica a diretora.

Segundo a diretora, o projeto Mototáxi Legal deve continuar distribuindo equipamentos com a mobilização da categoria em parceria com a prefeitura e a bancada federal. Além disso, questões como legalização na CTMac e demais órgãos de fiscalização, através do projeto, devem continuar.