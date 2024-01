Maria Valentina é a 1ª santanense de 2024

A criança nasceu nas primeiras horas no município, que fica a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

É menina o primeiro bebê que nasceu em 2024 no município de Santana, a 17 km de Macapá. Maria Valentina nasceu às 3h10 do dia 1° de janeiro na cidade portuária. Ela pesou 2,9 kg, e nasceu com 50 centímetros de comprimento.

A mãe da criança, Jaciara Batista Maciel, reside no Bairro Provedor I, e vinha sentindo as primeiras contrações ainda em 2023. Maria Valentina e a mãe passam bem e já aguardam receber alta. Funcionários da Maternidade do Hospital Estadual, aproveitaram para paparicar a pequena.

“A escolha do nome, diz que teremos muita força e muita saúde, principalmente, para enfrentarmos os desafios que virão em 2024”, explicou uma das enfermeiras que trabalhou no plantão na virada de ano.

O nome Maria Valentina que dizer “senhora soberana valente”, “vidente vigorosa”, “àquela que é pura e cheia de saúde”. É um nome composto por origens diferentes.