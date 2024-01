Matrículas indeferidas após instabilidade em site terão vagas garantidas, diz Seed

Em uma das escolas onde houve grande procura, secretaria anunciou que criará turma extra. Foto: Arquivo SN

Da REDAÇÃO

O governo do Amapá informou, nesta sexta-feira (25), que irá garantir as vagas de todos os alunos que tiveram as pré-matrículas rejeitadas durante a instabilidade do site ocorrida no início do cadastramento, na última terça-feira (23). Segundo o governo, o site da pré-matrícula chegou a ter 80 mil acessos ao mesmo tempo.

Essa dificuldade atrasou os responsáveis que acabaram perdendo o prazo em três escolas: Alexandre Vaz Tavares, Nilton Balieiro e Antônio Messias. No Alexandre Vaz Tavares, o problema será resolvido com a criação de uma nova turma.

Nas outras duas escolas, que funcionam em gestão compartilhada com a Polícia Militar, a Seed informou que os alunos serão “realocados para as escolas mais próximas”.

A Seed informou que a instabilidade foi corrigida no mesmo dia, e que acompanha os transtornos em contato direto com responsáveis e estudantes.

Os pais que quiserem tirar dúvidas estão sendo encaminhados para as escolas ou para a Seed, onde uma equipe foi designada receber as famílias e alunos.

No sistema de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), a pré-matrícula continuará até 2 de fevereiro. Mais de 20 mil pessoas já se inscreveram.