Matteo, o primeiro amapaense de 2024

Parto da criança ocorreu na maternidade Mão Luzia, no Centro de Macapá.

Da REDAÇÃO

O primeiro bebê nascido em 2024 no Amapá é Matteo, filho de Karoline Almeida e Adriel Santos, registrado no Hospital da Mulher Mãe Luzia, em Macapá. Ele nasceu exatamente à meia-noite de segunda-feira, 1º de janeiro, pesando 2,9 kg e medindo 51 centímetros.

A mãe deu entrada no hospital no sábado, 30 de dezembro. O pai, Adriel, compartilha a felicidade de iniciar o ano com o terceiro filho do casal. Matteo nasceu cinco minutos antes da segunda bebê do ano, Eloá, que pesou 3,5 kg e mediu 50 centímetros. Há quatro anos consecutivos, crianças do sexo feminino eram as primeiras a nascer. Mas, em 2024, Matteo nasceu cinco minutos antes da bebê Eloá.

A diretora do hospital, Cristiani Barros, destacou a celebração da chegada de uma nova vida como um sentimento de renovação. A enfermeira obstetra Milene Melem, com 22 anos de experiência, enfatiza a emoção e a comemoração marcante para os profissionais da saúde que dedicam seu tempo ao hospital.