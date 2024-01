Mazagão Velho: Dupla que retalhou vítima e escondeu corpo em ruínas é presa

Um dos presos estava na casa da mãe, em Mazagão Novo, e o outro se apresentou à polícia com advogados

Dois homens, indiciados por um homicídio ocorrido em dezembro do ano passado em que a vítima foi retalhada com armas brancas, foram presos pela Polícia Civil no fim de semana em Mazagão Novo, município de região metropolitana de Macapá. As identidades de ambos não foram divulgadas.

Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos pela Polícia Civil na sexta-feira (26), por meio da Delegacia de Polícia de Mazagão. De acordo com o delegado José Victor Souto, um dos indivíduos foi preso na casa da mãe, localizada em Mazagão Novo, e o outro se apresentou com seus advogados.

O corpo de Marlúcio Pontes Silveira, o “Índio”, foi encontrado por um grupo de professores durante uma visita às ruínas de Mazagão, na Travessa Nossa Senhora da Assunção. A vítima estava com características de ter sofrido ato de extrema brutalidade.

O delegado José Victor Souto conta que as investigações preliminares revelaram que o crime teve início com um episódio de bebedeira entre os acusados e a vítima, seguido de uma intensa discussão.

“A vítima, ao tentar fugir do confronto, foi perseguida e, posteriormente, assassinada em uma localidade isolada com o uso de arma branca, sugerindo um sofrimento prolongado antes do óbito. Em seguida, os acusados ocultaram o cadáver, numa tentativa de evadir-se das consequências legais. Com base em sólidos elementos de prova coletados durante a investigação, incluindo testemunhos e evidências materiais, os acusados foram indiciados. Considerando a gravidade do ato e os riscos associados, representei pelas prisões preventivas dos envolvidos, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário e devidamente cumprida pela equipe policial”, explicou o delegado.

Os dois presos foram encaminhados à audiência de custódia e, em seguida, ao Iapen.