“Me chamaram de louco”: Nildo defendia mudança pelo conhecimento

Líder comunitário foi morto a tiros na arena onde desenvolvia o projeto social na segunda-feira (29)

CAROLINA MACHADO

Um projeto que começou em 2021 conquistou o coração de crianças e adolescentes do Bairro dos Congós, localizado na zona sul de Macapá. Uma biblioteca comunitária, denominada Professora Zenaide Picanço, foi criada debaixo de uma arquibancada da arena de futebol do bairro.

O idealizador do projeto, Nildo Costa, foi morto a tiros no tarde desta segunda-feira (29), quando acompanhava uma partida de futebol na arena. Os disparos foram efetuados por uma dupla que fugiu de bicicleta do local.

O Portal SelesNafes.com havia conversado com Nildo no último dia 11 sobre a história da iniciativa e como a biblioteca ajudava na formação de crianças e adolescentes. Na ocasião, ele contou que o local antes era uma lixeira viciada e que, atualmente, abriga aproximadamente 1.800 livros doados pela comunidade do entorno e de diversos pontos de Macapá.

“A gente passava por aqui e o mau cheiro era muito forte e isso incomodava muita gente. Aí tivemos essa ideia de fazer uma biblioteca nesse espaço. Chamaram a gente de louco, mas tive apoio de muita gente e, juntos, unimos esforços e tornamos esse sonho realidade”, afirmou Nildo Costa.

O local, segundo Costa, recebe em média 50 pessoas por dia, dentre crianças, adolescentes e adultos. Por ser próximo a uma escola, a maioria dos visitantes são crianças e adolescentes. Um deles é Bruno Rafael Tavares, de 12 anos. Ele conta que estuda e mora próximo ao local e que após a aula fez questão de visitar o espaço.

“Essa é a primeira vez que eu venho aqui. Quando eu soube, eu achei super legal e diferente a ideia porque eu nunca tinha visto uma biblioteca assim no meio de uma praça. Achei muito bom esse projeto. Agora sei que vou poder ler mais e sair um pouco mais da internet”, afirmou o estudante.

Além de espaço para leitura, no local também são realizadas ações sociais. Na entrevista, o idealizador pediu às pessoas que tenham qualquer livro para doar ou que quiserem ser voluntárias de um projeto, que lembrem da Biblioteca Comunitária.

“Sem dúvidas, vai beneficiar muita gente. Aqui cuidaremos bem dos livros e vamos ajudar a nossa comunidade a cada vez mais adquirir conhecimento. Além disso, precisamos de voluntários para nos ajudar. Se tivermos mais pessoas, poderemos abrir pela manhã, por exemplo”, ressaltou.

A Biblioteca Professora Zenaide Picanço fica localizada na Arena dos Congós, situada na avenida Cabo Velho, esquina com a Rua Claudomiro de Moraes. O espaço fica aberto de segunda a sexta das 16h às 18h.