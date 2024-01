Medicamento que simplifica tratamento do HIV está disponível no Amapá

Tratamento inédito, remédio foi distribuído pela SVS para o Serviço de Assistência Especializada (SAE) e a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Unifap. Foto: Divulgação/Fiocruz

Já está disponível nas Unidades Dispensadoras de Medicamentos (UDM) no Amapá o medicamento do Sistema Único de Saúde que reduz para um único comprimido por dia o tratamento contra o vírus HIV. O Governo do Estado recebeu 11.010 comprimidos da dose fixa combinada dos antirretrovirais Dolutegravir 50mg e Lamivudina 300mg.

O tratamento inédito, é considerado um avanço para o Sistema Único de Saúde (SUS) e é feito em parceria com o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz). A distribuição do remédio foi feita pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) para o Serviço de Assistência Especializada (SAE) e a Unidade Básica de Saúde (UBS) que funciona na Universidade Federal do Amapá (Unifap), em Macapá.

A dose é ofertada como opção terapêutica eficaz, segura e coformulada, por apresentar menor toxicidade, comodidade posológica e manter a supressão viral duradoura, da mesma forma dos medicamentos antirretrovirais disponibilizados pelo Ministério da Saúde. A medida busca contribuir com a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.

A terapia de dois comprimidos para um será feita de forma gradual e contínua para pacientes com idade igual ou acima de 50 anos, adesão regular, carga viral menor que 50 cópias/ml no último exame e que iniciou a terapia dupla (dois comprimidos) até o dia 30 de novembro de 2023.

Em 2024, o Amapá registrou somente um caso registrado de HIV, segundo o sistema Nacional de Informações (Sinan) do Ministério da Saúde. Em 2022 foram registrados 351 casos de HIV no Amapá. Em 2023, os números caíram para 170.