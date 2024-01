Merecimento: após promoção travada na pandemia, policiais ascendem à 1ª classe

Eles são das turmas de 2018 e 2020 da Polícia Civil do Amapá.

Por IAGO FONSECA

“Nós só temos três anos, dez meses e uns dezesseis dias, estamos contando. Não temos palavras para agradecer”, discursou Nashya Ribeiro, de 36 anos, agente de Polícia Civil da turma 2020. Ela foi um dos 84 policiais civis que foram promovidos por antiguidade e merecimento na manhã desta sexta-feira (12).

Os servidores assumiram seus postos de trabalhos na segurança pública durante a pandemia de Covid-19 e tiveram o processo de promoção iniciado em junho de 2023 pela Delegacia Geral de Polícia Civil. Agora, as turmas de 2018 e 2020 passam a compor a 1ª classe da carreira policial, após avaliação de aptidão dos profissionais.

“A promoção é um reconhecimento do nosso trabalho, apesar da turma ser uma turma recente, vem para mostrar que temos feito uma diferença, temos dado resultados positivos para a instituição. Isso impacta não só no nosso lado profissional como no nosso pessoal, pois permite um aumento na parte financeira e podemos fazer uma reforma na casa, um pai e uma mãe vai poder cuidar e proporcionar melhores condições para o seu filho e para a família. Sabemos que cada conquista gera um sentimento de gratidão”, completou a policial.

Além disso, a servidora também pontuou que o avanço na carreira motiva que busquem mais especializações para prestar serviços de segurança e investigação adequados.

“Nos motiva a estar um passo na frente do infrator que está em casa, às vezes, matutando um golpe cibernético, como tirar dinheiro de uma vítima que está desatenta, ou aquele que está transitando na rua e acaba sendo vítima de alguma forma dessas pessoas que escolheram esse outro caminho. Então qualquer resposta que a gente consiga dar para o cidadão é muito gratificante”, concluiu Nashya.

O avanço na carreira é parte do processo de ascendência profissional de servidores públicos. Os servidores foram beneficiados após o reconhecimento pelos trabalhos prestados e efetividade na segurança pública para a população amapaense, explicou Cézar Vieira, delegado-geral de Polícia Civil.

Para o governador Amapá, Clécio Luís (SD), o serviço público necessita de valorização para que os colaboradores possam atender a população com mais qualidade e acolhimento.

“A pessoa que vai a uma delegacia, ao quartel da Polícia Militar ou qualquer outro órgão tem que ser bem recebida, temos que conseguir elevar esse patamar de bom atendimento nos órgãos públicos e sobretudo, na segurança pública. Hoje a imagem da segurança pública no Amapá é outra e eu atribuo isso é um processo longo que vem de investimentos. Queremos avançar mais”, declarou o governante.