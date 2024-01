Mergulhadores colocam ‘corda guia’ em empilhadeira e suspendem buscas

CDSA informou que equipamento que afundou com operador está quase todo enterrado na lama, a 36 metros de profundidade

Por SELES NAFES

O Corpo de Bombeiros do Amapá suspendeu, por volta das 18h30, as buscas pelo operário da empilhadeira que despencou de uma balsa no rio Amazonas, ontem (16) a tarde, na Companhia Docas de Santana (CDSA), a 17 km de Macapá.

O acesso ao local continua restrito às equipes de buscas e a um parente do operador Renan Lobato, de 30 anos, que estava operando o equipamento no momento do acidente. Testemunhas disseram que ele não teria conseguido se desprender do cinto de segurança.

A falta de visibilidade e a lama são os maiores desafios das equipes. A empilhadeira está a 36 metros de profundidade, e está quase toda enterrada na lama, segundo relataram os mergulhadores.

A CDSA informou que as equipes fizeram três tentativas de chegar à empilhadeira, nesta quarta-feira.

“Na terceira vez, eles conseguiram passar uma corda envolta da empilhadeira. É uma corda guia, que vai facilitar eles chegaram ao fundo para conectarem um cabo de aço e fazer o içamento”, explicou o presidente da companhia, Edval Tork.

As buscas serão retomadas às 7h desta quinta.