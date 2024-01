Mistério: Equipes retiram empilhadeira, mas não encontram operador

Há a possibilidade de Renan da Silva Lobato ter conseguido se soltar do cinto

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Equipes de resgate conseguiram içar, na manhã desta quinta-feira (18), a empilhadeira que caiu no rio Amazonas há dois dias, na Companhia Docas de Santana, a 17 km de Macapá. A expectativa de que Renan da Silva Lobato fosse encontrado junto com o equipamento acabou sendo frustrada.

No acidente, testemunhas afirmaram ter visto quando a empilhadeira caiu de uma balsa com Renan dirigindo o equipamento e preso ao cinto de segurança. O veículo desceu 36 metros de profundidade e ficou quase que totalmente enterrado no lama, no leito do rio Amazonas.

Ontem, mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram quatro descidas e conseguiram envolver o equipamento com uma “corda guia”, que facilitou a conexão de um cabo de aço.

A empilhadeira foi içada hoje por volta das 10h, e as buscas por Renan nas proximidades iniciaram imediatamente.

A suspeita é de que ele tenha conseguido se desprender do cinto.

“Agora é procurar por ele. Foram feitas manobras na balsa porque havia a possibilidade de ele ter ficado preso debaixo dela, mas não o encontramos”, explicou o presidente da Companhia Docas de Santana, Edval Tork.

As operações de carga e descarga no porto continuarão suspensas até que Renan Lobato seja localizado.