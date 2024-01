Morre paciente que mobilizou campanha para retorno a Macapá

A família e os amigos haviam feito uma campanha solidária para trazer Adriana ao município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Faleceu por volta das 21h40 de segunda-feira (1), a jovem Adriana Santos, que lutava contra um câncer de útero. Ela estava internada há um ano na ala de Oncologia do Hospital Marieta Konder Bornhausen em Itajaí (SC).

A família e os amigos haviam feito uma campanha solidária para trazer Adriana ao município de Santana, localizado a 17 quilômetros de Macapá, para que passasse seus últimos dias ao lado dos familiares.

“Ela morreu de forma bem silenciosa. Infelizmente não conseguimos arrecadar o valor que precisávamos para que ela viajasse em vida. Mas agora, precisamos de dinheiro para custear o translado do corpo dela e as passagens para mim e para o marido dela, que estávamos acompanhando a minha irmã”, relatou Andreia Novaes, irmã de Adriana.

Após o diagnóstico de câncer no colo do útero, a doença evoluiu para o estágio 4, o que significa que entrou em metástase, se espalhando para outros órgãos, como pulmão e pâncreas. Adriana estava muito debilitada e só conseguia andar com o auxílio de outras pessoas.

A irmã de Adriana Santos, conta que a familiares e amigos estão muito abalados com a perda da jovem, que tinha 37 anos, a qual deixou um filho de 17 anos.

Quem quiser doar alguma quantia em dinheiro para colaborar com o translado do corpo de Adriana e com as passagens de retorno a Macapá de Andreia Novaes e Benedito Silva, o pix é o (96) 991192159 – Joilson Silva Guedes, amigo de Adriana dos Santos.