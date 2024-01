Motociclista morre em colisão com carro conduzido por motorista alcoolizado

Acidente ocorreu na madrugada deste sábado no Centro de Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na madrugada deste sábado (6), na Avenida Padre Júlio com a Rua Eliezer Levir, no Centro de Macapá, no Centro de Macapá.

Após o choque, o condutor da moto, Joaquim Marlison de Azevedo, de 41 anos, ainda chegou a ser socorrido. Ele foi levado ao Hospital de Emergência (HE), mas não resistiu aos ferimentos. Ele perdeu muito sangue devido a um corte grande na cabeça.

O condutor da picape de cor branca envolvida no sinistro, Isnard Brandao Lima Neto, ter permanecido no local, pedido socorro médico para a vítima, e ter prestado todas informações acerca do ocorrido, ele foi preso pela PM do Amapá.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), uma equipe do Batalhão de Trânsito (BPTran) submeteu o motorista ao teste de etilômetro. O resultado, de 0,47 mg/l de álcool no sangue, indicou que ele dirigia embriagado.

Isnard foi presentado no Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes) autuado nos artigos 165 e 230 do Código de Trânsito. A picape dele foi removida para o pátio do Detran por irregularidades na documentação.