Motoqueiro atira seis vezes e mata vendedor de churrasquinho

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 40 anos, que trabalhava vendendo churrasquinho, foi morto a tiros por dois criminosos que estavam numa motocicleta de cor preta. O homicídio aconteceu na noite desta quinta-feira (25) na Praça do Bairro Fonte Nova, por volta de 21h, em Santana, a 17 km de Macapá.

A vítima foi atingida por seis disparos, a maioria nas costas, e morreu no hospital durante procedimento cirúrgico. A dupla fugiu sem ser reconhecida.

De acordo com informações repassadas pelo major Wendel, do 4º Batalhão da PM, Elielson da Cruz não possui antecedentes criminais. A possível motivação para o crime seria vingança a mando do crime organizado pois seu filho seria integrante de uma facção.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.