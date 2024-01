Motorista diz que recebeu R$ 5 mil de vice para denunciar prefeito: “precisei”

Jovem não mora em Oiapoque e afirma que o dinheiro foi pago por um assessor do vice-prefeito Euclimar Fontineles

Por SELES NAFES

Um motorista de aplicativo afirma em vídeo que foi usado como laranja no principal documento de denúncia contra o prefeito afastado Breno Almeida (PRTB), de Oiapoque. Eulálio Martins dos Reis gravou um vídeo onde confessa que recebeu R$ 5 mil para colocar a assinatura. O vídeo foi veiculado nesta quarta-feira (3) na página Oiapoque News, e uma declaração com o mesmo teor, supostamente registrada em cartório, tem sido divulgada em grupos.

No vídeo de confissão, o jovem afirma que recebeu o dinheiro de um assessor do vice-prefeito Euclimar Fontineles, que assumiu Oiapoque como prefeito em exercício, após o afastamento de Breno Almeida por determinação da justiça federal. Breno é acusado de crimes de responsabilidade pela Câmara, e foi alvo de uma operação da PF que investiga obras de urbanização da Avenida Barão do Rio Branco, a principal via da cidade.

A comissão processante da Câmara emitiu parecer favorável à cassação de Breno, baseada em 12 itens.

“Eu recebi uma denúncia apenas para mim assinar o documento através do dr Gledison Coimbra, que hoje é assessor jurídico do prefeito Climar, de Oiapoque. Não sou morador de Oiapoque. Não tô ligado na realidade de lá. Precisei do dinheiro e acabei assinando”, disse o suposto laranja.

O Portal SN ainda não conseguiu falar com a assessoria de comunicação do prefeito em exercício, Euclimar Fontineles.

Numa declaração registrada em cartório, que o Portal SN não conseguiu comprovar se é autêntica (tem inclusive erros de português), o motorista afirma que é morador de Macapá, do Bairro Jardim Felicidade, e repete as mesmas palavras do vídeo, postado também no perfil Irlon Real II.

Sobre o repentino ato de “honestidade”, Eulálio afirma apenas que ficou “indignado” ao saber que estariam comprando votos de vereadores para cassar Breno Almeida.

“Eu acho isso muito injusto o que estão fazendo com o ex-prefeito, e estou me colocando a disposição para consertar esse erro que eu cometi”, acrescenta no vídeo.

Ontem, áudios de uma conversa entre o vereador Noel Henrique (PDT) e o emissário de um empresário dão a entender que votos favoráveis ao prefeito em exercício estariam sendo comprados por até R$ 100 mil. O emissário afirma nos áudios que já possui 7 votos pela cassação, e que precisa de mais um. A Câmara de Oiapoque possui 11 vereadores.

A sessão que vai avaliar o parecer pela cassação de Breno Almeida está mantida para 5 de janeiro.