Mulher era chantageada com nudes por jovem de 19 anos e adolescente, revela PC

Exposição e ameaças teriam iniciado após jovem de 19 anos visualizar nudes em celular do namorado. Conteúdo foi enviado por ex da vítima

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Nesta sexta-feira (19), uma jovem de 19 anos e um homem de 25 anos foram indiciados e uma adolescente de 16 anos será investigada pela Polícia Civil em Oiapoque, município a 590 km de Macapá, acusados de divulgar o vídeo íntimo de outra mulher em redes sociais.

O delegado Átila Rodrigues, adjunto do Ciosp, contou que a vítima procurou o Ciosp de Oiapoque no último dia 6 e relatou que teve um print de um vídeo íntimo seu publicado em um perfil na rede social Instagram e que a pessoa proprietária do perfil cobrou dinheiro para retirar o conteúdo do ar. A vítima transferiu R$ 180 via pix para a conta bancária do chantageador.

A PC então iniciou a investigação do caso e descobriu que a vítima tinha enviado o vídeo em questão para o namorado na época, que não mora mais no Amapá. Ele, agora ex-namorado, enviou o conteúdo íntimo a um amigo na madrugada do dia 3 de janeiro. Porém, o amigo estava dormindo e quem visualizou primeiro a mensagem foi a namorada que decidiu enviar o vídeo para si própria e começar a expor e ameaçar a vítima.

“No último dia 5, essa mulher, na companhia da adolescente, de 16 anos de idade, criou um perfil ‘fake’ e ambas publicaram a foto íntima da vítima, bem como receberam o valor pago pela mulher para a remoção do conteúdo”, explicou o delegado.

A jovem de 19 anos foi indiciada pela prática dos crimes de extorsão, divulgação de cena pornográfica, invasão de dispositivo informático alheio e corrupção de menores. O ex-namorado da vítima foi indiciado pela prática do crime de divulgação de cena pornográfica por ter mantido relacionamento com a vítima.

A adolescente está sendo investigada pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de extorsão e divulgação de cena pornográfica.