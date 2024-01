Mulher não foi assassinada e marido não foi preso, diz delegado

Gisselly Macedo da Silva estava acompanhada do esposo e filhos quando passou mal e acabou morrendo antes da chegada do socorro

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Científica do Amapá confirmou ter sido Acidente Vascular Cerebral (AVC) a causa da morte de Gisselly Macedo da Silva, de 32 anos. O óbito ocorreu na madrugada deste sábado (27), na casa onde a vítima morava com a família, no Bairro Floresta Tropical, na zona norte de Macapá.

A informação de que o marido da vítima havia sido preso por suspeita de agressão à esposa, foi negada pelo delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios .

Ao Portal SelesNafes.com, Moraes detalhou que acompanhou os trabalhos da perícia no local do óbito e conduziu o marido da vítima para prestar esclarecimentos na delegacia e, logo após depoimento, o liberou.

Gisselly estava acompanhada do esposo e filhos quando passou mal e acabou morrendo antes da chegada do socorro médico. No corpo dela, os peritos não encontraram nenhuma marca de violência, apenas foi observado que as pontas dos dedos dela estavam roxos, possivelmente em decorrência do AVC.

O caso agora passa a ser investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).