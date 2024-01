Mulher que prometia apartamentos no Miracema é presa

GOLPE DO MIRACEMA

Fabíola Xavier da Silva e mais duas mulheres são acusadas de vender apartamentos no Miracema por meio de "taxas"

Por IAGO FONSECA

Uma mulher acusada de aplicar um golpe que prometia apartamentos no Conjunto Habitacional Miracema, na zona norte de Macapá, além de cartões de crédito, foi presa em Goiânia durante uma operação conjunta das Polícias Civil do Amapá e de Goiás nesta terça-feira (30). O caso veio à tona em em meados de dezembro de 2023 após denúncias de pessoas vítimas do golpe.

A informação ainda não é oficial, mas o Portal SN confirmou com fontes da polícia que os agentes cumpriram mandado de prisão contra Fabíola Xavier da Silva em Goiânia, capital do estado de Goiás. Os detalhes da prisão serão divulgados em coletiva à imprensa amanhã (31).

Fabíola e mais duas mulheres são acusadas vender apartamentos no Miracema por meio de “taxa” de R$ 87 a R$ 12 mil como garantia, bem como a disponibilidade de cartões de crédito da Caixa Econômica Federal com limite de R$ 10 mil. Fabíola teria comprado um carro 0km antes de fugir do Amapá, segundo denúncias.

A polícia identificou ainda em dezembro que há várias células com o mesmo modo de operar o golpe envolvidas na venda do falso cadastro em diferentes grupos de mensagens e, portanto, não há somente um intermediador da ação criminosa.

Não se sabe quantas pessoas podem ter pago pela falsa facilitação, mas em áudios obtidos pelo Portal SN, uma das mulheres que recebeu os pagamentos afirma para uma vítima que 630 pessoas indicadas estavam com as moradias garantidas, que deviam aguardar pacientemente pela entrega e manter sigilo.

As etapas 3 e 4 do Conjunto Habitacional Miracema foram entregues em 18 de dezembro de 2023 pelo presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT) e o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).