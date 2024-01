Vamos analisar o capítulo 44 de Isaías

Colocar pessoas públicas como artistas, políticos, líderes religiosos, imagens e até tradições acima de Deus é o que se pode chamar de idolatria. Nestes casos, o nosso verdadeiro salvador está em segundo lugar, o que contradiz a Bíblia. Nem Maria (mãe de Jesus), com toda a importância que teve no cristianismo, pode ser colocada acima do Deus altíssimo. Veja a meditação bíblica deste sábado (6) no capítulo 44 de Isaías e tenha um ótimo fim de semana.