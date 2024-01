‘Não pira, respira!’: projeto contra ansiedade envolve alunos da Unifap

Professores do curso de jornalismo ensinam técnicas de bem-estar

Por IAGO FONSECA

Para reduzir os sintomas da ansiedade e depressão entre estudantes, professores do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá (Unifap), na zona sul de Macapá, iniciaram o projeto’ Não Pira, Respira!’. O objetivo é realizar práticas como yoga, meditação, rodas de conversa, dança circular e técnicas de hipnoterapia, bem como a “comunicação não violenta” antes do início das aulas.

Na última sexta-feira (19), alunos e professores do curso de jornalismo participaram de ‘pílulas’ de yoga, exercícios respiratórios curtos, mediados pelo professor de Ciências Sociais, Ed Guimarães. O projeto “Não Pira, Respira!” foi lançado pelo Departamento de Letras e Artes da Unifap e segue por todas as sextas de janeiro.

As atividades, que duram cerca de 10 a 30 minutos, chegaram como uma válvula de escape para o universitário Lucas Lima, de 25 anos. Ele conta que pela primeira vez sentiu um alívio da pressão acadêmica e da vida pessoal após a experiência.

“É bem diferente de tudo que eu já vi na vida acadêmica, algo novo e empolgante, foi maravilhoso. É muito importante ações como essa para a gente não pirar, de fato, dentro da sala, seja por problemas de estudos ou externos”, avalia com bom humor.

O projeto nasceu diante da necessidade de atendimento aos alunos da instituição que em grande parte são atingidos por transtornos psicológicos, como síndrome do pânico, ansiedade e depressão, de acordo com a professora e coordenadora do projeto, Roberta Scheibe.

“A ideia do projeto parte de ver como a população está adoecida e, de certa forma, o quanto os alunos estão adoecidos, vários alunos lidam com episódios de depressão e síndrome de pânico”, revela a docente.

Apesar de serem realizadas no ambiente acadêmico, Roberta explica que o projeto é aberto para todos os públicos que queiram participar. Os organizadores pretendem expandir as atividades, ao longo dos próximos meses, por outros pontos da universidade e de Macapá.

“Nós queremos oferecer práticas para que as pessoas consigam se autoconhecer. A ideia é que a gente consiga, por meio das práticas, identificar as possibilidades de usar, digamos, quando uma crise de ansiedade estiver chegando. Você vai saber identificar e o que fazer para tentar evitar através das técnicas desenvolvidas respiração, diálogo e meditação”, explica a professora.

Os próximos encontros serão nos dias 21 e 29, a partir das 18h30. Na sexta (21) será realizada uma roda de conversa sobre saúde mental com o psicoterapeuta Dr. Pablo Coelho.