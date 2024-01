Nervoso, suspeito deixa arma cair da cintura na frente da polícia

Prisão ocorreu no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O Grupo Tático Aéreo (GTA) prendeu um indivíduo que transitava com duas pistolas ponto 40 escondidas na cintura, na tarde desta terça-feira (9), no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá. A prisão contou com apoio do serviço reservado do 2º Batalhão e da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O capitão responsável pela ocorrência, Bryan Fonseca, informou que o levantamento de informações para localizar o suspeito começou após denúncia anônima.

Já com a aproximação das viaturas, André Felipe Souza Vale, de 23 anos, teria ficado nervoso e deixado uma das armas cair na frente dos policiais, momento em que foi revistado e preso em via pública.

“O indivíduo, a todo momento, colocava a mão na cintura e ajeitava. São duas armas retiradas da cidade. Inicialmente, ele falou que comprou essas armas aí para se defender. Nas informações que nós temos, essas armas pertencem a uma facção criminosa e ele estava aguardando”, relatou Brian.

Ele foi autuado por porte ilegal e está sob custódia da Polícia Civil, aguardando decisão da Justiça que ocorre nesta quarta-feira (10).

Além das pistolas de uso restrito das forças de segurança, foram apreendidas munições calibres 38 e ponto 40.

À polícia, o suspeito contou que comprou as armas para se defender e negou envolvimento com o crime organizado. Mas, a investigação aponta que o armamento pertence a uma facção.