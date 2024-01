No Amapá, mulheres podem se profissionalizar e ainda ganhar bolsa de R$ 600

Parceria entre o Governo do Amapá e o Ifap oferta 540 vagas em de 9 municípios pelo Programa Empodera Mulher.

Da REDAÇÃO

Uma parceria entre o Governo do Estado e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap) abriu 540 vagas para cursos profissionalizantes destinadas a mulheres com baixa ou nenhuma renda.

Os cursos são de Assistência de Planejamento, Programação e Controle de Produção e Microempreendedor Individual. As vagas são para os municípios de Macapá, Pracuúba, Santana, Mazagão, Pedra Branca do Amapari, Laranjal do Jari, Porto Grande, Ferreira Gomes e Oiapoque.

Podem se inscrever mulheres a partir de 18 anos com renda de até um salário mínimo e meio. As participantes terão como incentivo a bolsa auxílio permanência de R$ 600.

A iniciativa visa estimular o empreendedorismo feminino através do Programa ‘Empodera Mulher’. O objetivo é criar oportunidades de formação e emancipação socioeconômica feminina.

VEJA O EDITAL AQUI

Das 540 vagas, 30 são específicas para mulheres indígenas. As inscrições começaram na segunda-feira (8), e seguem até 28 de janeiro no site https://processoseletivo.ifap.edu.br/ps/ ou de forma presencial.

O Programa Empodera Mulher foi instituído em 2020 pelo Ifap. Dentre suas ações, estão a capacitação, inserção no mercado de trabalho, aproximação da instituição com empresas parceiras, orientação empreendedora e acolhimento.