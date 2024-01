Nova marca relembra 10 anos do Portal SN

Lorena Melo assina a logo, inspirada na história e estilo das notícias

Do SELES NAFES

Obrigar as pessoas a clicar numa notícia e fazer com que ela compreenda o tema com contextualização, nunca foi uma tarefa fácil para nenhum jornalista. Ainda mais com a rivalidade das redes sociais e outros meios de comunicação. Desde o dia 1º de dezembro de 2013, esse tem sido o desafio diário do Portal SelesNafes.Com, ou Portal SN como muitos internautas já se acostumaram a chamar.

Nessa 1ª década sempre conectado, decidimos iniciar uma mudança no visual, para tornar mais agradável a experiência de transitar pelas notícias e todas as suas editorias. A mudança começa pela marca, idealizada pela arquiteta e designer Lorena Melo, que buscou resgatar a essência do portal e sua história.

A nova logo resgatou a pena, um dos símbolos da escrita. O verde relembra a região onde estamos, a Amazônia, e a fonte das letras (quase cursivas) traz a sensação de leveza e informalidade dos textos mais coloquiais, uma herança da televisão que ajudam a entender os assuntos com mais rapidez.

Em 10 anos, o Portal SN foi atualizado de domingo a domingo, de feriado a feriado, sem trégua. Sempre procurando abordar o noticiário do dia a dia, mas com ênfase a histórias emocionantes de superação, criatividade e bons exemplos de solidariedade.

O Portal SN também se notabilizou em contar dramas pessoais, mostrando a batalha do dia a dia pela sobrevivência, seja contra a pobreza ou uma doença. Muitas reportagens mudaram completamente a vida de dezenas (ou até centenas) de personagens.

O noticiário político e policial também são marcas do veículo, que não se acomoda em fazer o “jornalismo sentado”, pautado apenas em informações das redes sociais, grupos de WhatsApp e fontes oficiais. Em vez disso, vamos ao local dos acontecimentos, onde estão relatos dos personagens que viram tudo, e, mais do que qualquer outro, podem contar a história como ela realmente aconteceu.

Hoje, continuamos sendo um bureau de profissionais, que inclui oito jornalistas, além de um editor de vídeos, um produtor, um desenvolvedor e uma administradora. Ninguém faz nada sozinho.

Essa receita que une esforço, capacidade e talentos faz com que o Portal SN tenha mais de 1,7 milhão de visualizações por mês (dados do Google Analytics), com alcance além do Amapá. Nossa página no Facebook possui mais de 120 mil seguidores, 16 mil inscritos no Youtube e vamos retomar as chamadas no nosso Instagram. Nos próximos meses, vamos inaugurar um novo projeto gráfico, completando a mudança do visual atual, criado em 2018 pelo André Melo.

Agradecimentos especiais nesses 10 anos a:

Jane Moreira Viana (minha esposa), engenheiro Ruy Smith (que me deu a ideia de criar o site), Thammy Martins (nossa 1ª designer), jornalistas Anderson Calandrini, Edson Cardozo, Cássia Lima, Fabíola Costa, Rodrigo Índio, Tom Costa, Marco Antônio P. Costa, André Silva, Júlio Miragaia, Elder de Abreu, Graziela Miranda, Jonhwene Silva (Santana), Humberto Baía (Oiapoque), Iago Fonseca, Olho de Boto, Pablo Nery (nosso advogado que nunca perdeu uma causa), André Melo (nosso desenvolvedor que nunca nos deixa na mão), Lorena Melo (designer), Antônio Jr (nosso editor de vídeos que não afrouxa), João Figueiredo (produtora Meio Mundo), Ângelo Percy (redes sociais), Gilberto Almeida (analista de sistemas, conselheiro/amigo/irmão) e todos os amigos dessa jornada incrível!

É impossível alcançar qualquer meta sozinho, sem ótimos parceiros, amigos e fé em Deus!