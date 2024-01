Novo viaduto, rodovias e pontes: AP tem pacote de obras de mobilidade

Obras já começaram; plano rodoviário inclui nova rodovia liga zona oeste à Fazendinha

Por SELES NAFES

Com o sucesso da Rodovia do Centenário, que facilitou a vida de quem quer chegar mais rapidamente à zona norte de Macapá, novas obras pretendem aumentar as alternativas de tráfego para as demais regiões da capital e municípios. Técnicos do governo do Amapá preparam uma série de obras de mobilidade. O pacote rodoviário inclui uma nova rodovia no Goiabal, um viaduto na zona sul, e duas grandes pontes de concreto, além da reconstrução da Rodovia Josmar Pinto, a antiga JK.

A gestão das obras está dividida entre as secretarias de Transportes (Setrap) e de Infraestrutura (Seinf). No Goiabal, a Seinf se prepara para contratar os projetos de uma nova rodovia estadual, que vai ligar a zona oeste ao Bairro da Fazendinha, começando pela Rodovia Duca Serra e terminando atrás do Parque de Exposições.

“Depois dos projetos contratados em fevereiro, será a vez de lançar o edital de licitação até agosto, para que as obras comecem no início de 2025”, explica o secretário de Infraestrutura, David Couvre.

Um viaduto semelhante ao da Rodovia Duca Serra será construído na rotatória da Rua Hildemar Maia, onde existem congestionamentos nos horários de pico. O elevado já tem R$ 15 milhões garantidos pelo senador Davi Alcolumbre (UB), e também terá recursos do estado.

Os técnicos da Seinf também estão finalizando a aprovação da Rodovia do Goiabal, para aproveitar recursos do empréstimo do BNDES.

Josmar Pinto

As obras já começaram na duplicação da Rodovia Josmar Pinto, a partir do Igarapé da Fortaleza no sentido para Macapá. Os trabalhos serão divididos em 3 etapas. A primeira, de drenagem, já iniciou. Serão 3,3 km de pavimentação, sinalização, iluminação e ciclovia nesta primeira fase.

“A partir de julho, vamos iniciar a segunda etapa, quando serão intensificados os trabalhos de pavimentação dos 13 km”, informa o secretário de Transportes, Valdinei Amanajás.

A Setrap também será responsável, ainda neste ano, pela construção de duas grandes pontes de concreto, com recursos indicados pelo senador Davi: Anauerapucu e Santo Antônio da Pedreira.

A ponte de Anauerapucu, de 60 metros, vai ligar os municípios de Santana a Mazagão, e a de Santo Antônio da Pedreira vai substituir a de madeira na AP-070, que liga Macapá aos municípios de Itaubal e Cutias. Essas duas obras estão programadas para 2024.