O “esvaziamento do copo humano”, ou seja, o reconhecimento de seu tamanho diante de Deus, é uma das necessidades do ser humano para um verdadeiro relacionamento com nosso Pai. Grandes homens só foram grandes quando se sentiram vazios e pequenos diante de Deus. Somos copos que não podem estar cheios de arrogância e vaidade. Veja a análise de Jeremias 1 e tenha uma ótima segunda-feira (29) com o nosso Senhor Jesus!