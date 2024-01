O ser humano tem uma missão dada por nosso Criador; veja em Isaías 60

A procura pelo propósito da vida intriga as pessoas por milhares de anos. O problema é que nessa busca começamos pelo caminho errado. A Bíblia aponta para o verdadeiro sentido da vida humana. Nós nascemos com uma missão. Veja o que Deus nos diz em Isaías 60 e tenha uma ótima terça-feira (23) com o nosso Senhor Jesus!