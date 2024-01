Chegamos nesta segunda-feira *) ao capítulo 46 de Isaías

O profeta Isaías, em seu livro, mostra que os ídolos adorados pelos homens eram carregados de um lado para o outro, sendo na verdade grandes fardos inúteis. No capítulo 46, vemos que apenas o Deus verdadeiro pode nos carregar no colo e nos guardar como um pai amoroso. Veja a meditação bíblica de hoje (8) e tenha uma ótima semana de trabalho com o nosso Senhor Jesus!