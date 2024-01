Oferta de medicamento para prevenir internações por gripe é ampliada no Amapá

Imunobiológico injetável tem como público-alvo bebês prematuros, recém-nascidos, ou crianças de até 2 anos com comorbidades

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A oferta do medicamento “Palivizumabe”, específico para o tratamento da infecção causada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), está sendo ampliada pelo Governo do Estado com o objetivo de prevenir internações por gripe no Amapá.

O vírus chegou a ser responsável pelo aumento de casos de síndromes gripais em 2023 no estado. O imunobiológico, utilizado mundialmente na prevenção da doença, está disponível em cinco hospitais: Hospital da Mulher Mãe Luzia (HMML), Hospital Estadual de Santana (HES), Hospital da Criança e Adolescente (HCA), Hospital São Camilo e Maternidade Bem Nascer.

Os locais são responsáveis pela busca ativa de pacientes que preencham pelo menos um dos critérios de inclusão estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O medicamento atua como anticorpo e tem a capacidade de reduzir em até 78% o risco de internação do paciente, principalmente em grupos mais suscetíveis a complicações.

“As crianças são as mais atingidas pelo vírus sincicial respiratório, então é fundamental que esses cuidados sejam redobrados, fortalecendo a saúde dos nossos pequenos e reduzindo as internações hospitalares”, explica a secretária de Estado da Saúde, Silvana Vedovelli.

O imunobiológico injetável tem como público-alvo bebês prematuros, recém-nascidos, ou crianças de até 2 anos de idade com doença pulmonar ou cardíaca, sensíveis a exposição do vírus e que estão em acompanhamento ambulatorial, internadas na rede pública ou conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O Palivizumabe, ainda que utilizado como imunização passiva, não é uma vacina, mas sim um medicamento. Portanto, é indispensável a adesão dos pais e responsáveis pela campanha de vacinação nacional contra a influenza, fortalecendo o ciclo imunológico da criança.