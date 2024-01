ONG faz campanha para manter abrigo de 30 animais

Cego de um lado, Beethoven está disponível para adoção. Custos de manutenção chegam a quase R$ 3 mil e os de saúde a R$ 13 mil, mantidos por doações

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Uma campanha na internet tenta dar conforto e cuidados de saúde a gatos e cachorros tutelados pela ONG Anjos Protetores, de Macapá. Com cerca de 30 animais sob tutela, o grupo de cuidadores pede doações para a limpeza do terreno e custeio do tratamento de um dos animais, internado na segunda-feira (15).

O amor pelos bichos motivou um grupo de amigos a manter, há quase uma década, a ONG Anjos Protetores para resgate de cães e gatos abandonados ou vítimas de maus tratos. Hoje, os alimentos e cuidados veterinários são mantidos através de doações dos próprios diretores e parceiros. Os trabalhos diários são mantidos por voluntários.

“Uma distribuidora de alimentos faz doação mensal de ração. Desde que o abrigo existe eles doam. Os cuidados médicos são feitos por duas clínicas veterinárias que nos deixam pagar depois, por isso estamos sempre com dívidas em média de R$ 13 mil”, declarou Katerine Viana, responsável pela comunicação da ONG.

Na tarde de segunda-feira (15) haviam somente R$ 200 na conta bancária, valor utilizado internar o gato “Cabeção”, que passa por observação devido a uma obstrução urinária. O valor total do atendimento do bichano é de pouco mais de R$ 1,1 mil.

Já o abrigo, ainda com áreas de terra, precisa de serviços de roçagem que custam R$ 250. Ao todo, os organizadores estimam um custo mensal de R$ 2.852 em despesas, entre materiais de limpeza, higiene, remédios, energia e pagamento de funcionários.

“Esse valor para roçar é gasto todo mês. Com as chuvas, o mato cresce rápido e não conseguimos capinar em ação com voluntários. O solo é muito duro, já tivemos muita dificuldade até pra enterrar alguns animais nele”, continuou Katerine.

Segundo a ONG, muitos animais aguardam por um novo lar há mais de quatro anos. Ocorre também de alguns animais adultos falecerem antes de conseguirem um tutor, já que os filhotes são a escolha favorita para adoção.

A Anjos Protetores também atua no trabalho de conscientização através de palestras em escolas, universidades e eventos. A ONG também realiza feiras de adoção em locais abertos ao público e fecha parcerias para abrigos temporários aos animais.

Doação

Para colaborar com a ONG Anjos Protetores basta doar qualquer valor para a chave Pix 21.228.834/0001-29 (CNPJ da organização) ou transferir para a conta Banco do Brasil, agência 3851-2, conta 36.341-3. Para mais informações, basta entrar em contato com o perfil da ONG no Instagram em @anjosprotetoresong.

“Também recebemos doações de medicamentos novos ou usados, desde que estejam dentro da validade, que podem ser deixados nas clínicas parceiras, assim como materiais de limpeza e higiene. Também podem auxiliar divulgando o nosso trabalho que é postado diariamente nas redes sociais com atualizações dos animais. Somos abertos a parcerias com empresas como campanhas de adoção, doação desses itens ou eventos”, concluiu a representante.