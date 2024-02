Operação mira esquema de entrega de drogas a domicílio

Grupo investigado também foi alvo de operação há dois anos sobre delivery de drogas em festas

Por REDAÇÃO

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quarta-feira (31), em Macapá e Santana, em operação da Polícia Federal que investiga um grupo suspeito de traficar drogas por delivery, quando usuários solicitam a droga através de aplicativos

de mensagens e recebem a entrega em casa.

A Operação Nihon, é um desdobramento da Operação “Desativado, que prendeu 12 pessoas ligadas ao esquema. Na capital, os mandados foram cumpridos nos bairros Congós, Julião Ramos, Santa Rita e Trem.

Durante a Operação Desativado, deflagrada em 2022, a investigação obteve indícios de que o grupo também faria a venda de entorpecentes em festas eletrônicas. Segundo a PF, atualmente, a comercialização das drogas ocorre com os integrantes do grupo trafegando pela cidade com pequenas quantidades de entorpecentes, com o objetivo de burlar a polícia em caso de abordagem.

Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Se condenados, poderão cumprir pena de 25 anos de reclusão, mais pagamento de multa.