Operação termina em prisões e morte de criminoso conhecido como ‘Palhacinho’

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Um suspeito morreu e outros dois foram presos durante uma ação de várias forças de segurança, na tarde desta quinta-feira (4), numa área de pontes do Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá. O homem morto foi identificado pela polícia apenas como “Palhacinho”.

A ocorrência estava em andamento até às 18h30, por isso ainda não há muitos detalhes. O Portal SN apurou, no entanto, que a Secretaria de Segurança Pública (Sejusp) recebeu informações sobre o paradeiro de um criminoso que estava atuando para dominar a região com o tráfico de drogas.

As informações levaram as equipes para a Ponte do Cai N’água, comunidade de pontes no Jardim Felicidade. Policiais da Rotam (companhia especializada do Bope), GTA, Força Tática e 2º Batalhão da PM foram para o local com apoio do helicóptero do Grupo Tático Aéreo.

Os policiais informaram, que quando chegaram ao local, por volta das 16h30, viram um homem armado na passarela. Ele entrou numa casa ao avistar a equipe. Os policiais entraram na casa e houve confronto, com Palhacinho sendo alvejado.

O Bope informou que ele ainda tinha sinais vitais, e o Samu foi acionado. A equipe médica, no entanto, confirmou o óbito no local.

Dentro da casa, a polícia encontrou porções de drogas e a caixa de uma pistola com um carregador. A caixa havia sido jogada no lago.

Um revólver calibre 38 também foi apresentado pelo Bope como sendo a arma utilizada pelo criminoso. Os presos e os objetos apreendidos foram levados para o Ciosp do Pacoval, onde a ocorrência está sendo concluída.

Até o fechamento deste texto, o nome e a idade de Palhacinho ainda não haviam sido divulgados pela Sejusp.