Operador cai com empilhadeira dentro do rio em Santana

Testemunha relata que máquina afundou com grande velocidade e trabalhador não teria conseguido soltar o cinto de segurança. Foto: reprodução

Na tarde desta terça-feira (16), um trabalhador que operava uma empilhadeira caiu com o maquinário dentro das águas do rio, no Porto das Docas de Santana, no município localizado a 17 quilômetros de Macapá.

De acordo com o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), a operação de resgate está em andamento.

Uma testemunha gravou um vídeo que circula em redes sociais em que relata que a empilhadeira despencou com grande velocidade, impedindo que o operador se desvinculasse do cinto de segurança a tempo. Assista.

A identidade do operador ainda não havia sido divulgada pelas autoridades até a publicação desta matéria.