Os riscos que moradores do Rio Piaçacá enfrentam para chegar em casa

Após relatos dos ribeirinhos, Defesa Civil de Santana fez uma ação para retirada de trocos de árvores que colocavam em risco a navegação.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Há pelo menos dois meses, moradores da comunidade do Rio Piaçacá, no município de Santana, relatam dificuldades para navegar. Os problemas são causados desde o baixo nível das águas até árvores caídas em vários pontos.

O transporte fluvial é comum na região, é pelo rio que os moradores se deslocam para trabalhar, estudar e escoar a produção agrícola até o centro urbano do município, que fica a 17 km de Macapá.

O trajeto recebeu ações de limpeza para a retirada dos obstáculos do meio do rio. As ações são demoradas, já que existem vários pontos onde a vegetação avançou às margens do rio e o peso de enormes troncos de árvores dificulta a retirada.

Estudantes e trabalhadores, relatavam que a situação se tornava ainda mais perigosa a noite, quando a atenção precisa ser redobrada.

“A gente precisa buscar os nossos filhos depois da aula. Nesse retorno, a noite era muito perigoso porque o rio estava muito baixo e além disso, tinha os pedaços de troncos. Agora, com essa limpeza acredito que vai ficar melhor para gente”, destacou o agricultor Joaquim Santos.

Os trabalhos são coordenados pela Defesa Civil Municipal, que identificou, pelo menos dez pontos de risco onde haviam a necessidade da ação.

“Esse trabalho é constante. A gente sabe dessa dificuldade e procura sempre dentro de um planejamento, realizar esses tipos de serviços. Tínhamos visto que havia a necessidade de uma ação maior e agora conseguimos desobstruir pontos de fluxo das embarcações, atendendo a reclamação da comunidade”, destacou José Conceição, chefe da Defesa Civil Municipal.

Ele acredita que os pontos mais problemáticos já foram desobstruídos, mas os serviços devem continuar nos próximos dias com retirada da vegetação das margens rio adentro.