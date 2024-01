Paciente de esclerose múltipla ganha passagem e ingresso para assistir jogo em Belém

Há dois anos, ela ganhou uma camisa autografada do elenco rubro-negro.

Por CAROLINA MACHADO

De malas prontas para a capital paraense, a flamenguista Michelle Sobrinho, que sofre de esclerose múltipla, se prepara com o marido para viver mais uma vez o sonho de assistir de perto o jogo do seu time do coração, que enfrentará o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, pelo Campeonato Carioca 2024.

A partida será disputada no Estádio do Mangueirão, no dia 31 de janeiro, porque o Sampaio Correa vendeu seu mando de campo para uma empresa de eventos, que levou o jogo para o Pará, onde o Flamengo tem uma imensa torcida.

A ida para Belém para acompanhar de perto o jogo foi um presente dado pelo empresário Kassyo Ramos, outro Flamenguista roxo, que esteve em Laranjal do Jari há dois anos, onde conheceu a história de Michelle.

Chegando na casa dela, ele viu que ela era flamenguista e na hora, ligou por vídeo-chamada para o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, de quem é amigo pessoal. Foi quando prometeram uma camisa oficial do Flamengo para a torcedora especial.

“Estamos muito felizes por toda essa atenção que é dada à Michelle. O Kassyo já entregou camisa do Flamengo autografada por todos os jogadores e é uma atitude que nos deixa muito felizes e agradecidos. Estamos pensando em colocar essa camisa em uma moldura, inclusive”, relatou o marido de Michelle, Gabriel Santos.

Michelle Sobrinho, que tem 34 anos, foi diagnosticada em 2012 com a doença após ter um surto. Sem saber do que se tratava, a família procurou ajuda fora do estado. Para isso, à época, realizou campanhas para arrecadação de valores para ela viajar para Terezina (PI), onde foi diagnosticada.

Por conta da doença, ela anda com auxílio de cadeira de rodas desde 2020. A esclerose múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central, que afeta o cérebro e a medula espinhal. Isso resulta em sintomas dificuldades motoras.

Antes do diagnóstico, Santos relata que a esposa era muito ativa e que participava de grupos de dança, mas que mesmo assim a esclerose múltipla não tirou a alegria de viver.

“Pra ela foi um baque, mas mesmo. Depois de diagnosticada, ela continuou sendo uma mulher muito alegre, muito feliz. Se tu chegar agora e perguntar se ela está bem, ela vai te falar que está sempre bem. Pra ela não tá ruim, nunca”, descreveu Gabriel.

O gesto de Kassyo, ressalta o marido, apesar de simples, mostrou a Michelle e sua família que existem pessoas que fazem o bem nesse mundo sem cobrar nada em troca.

“Ficamos felizes quando fazem as pessoas que amamos felizes. Isso nos mostrou também que ainda existem pessoas que fazem o bem sem interesse nenhum. É um sentimento muito bom. O coração enche de alegria”, declarou Gabriel em gratidão a ação.

A 1ª vez

Por ironia do destino, foi em razão da doença que ela foi a um estádio para ver o Flamengo jogar. Em 2020, estava em tratamento da EM em Brasília (DF), quando o time carioca decidiu transferir um dos seus jogos para fora do Rio. A partida foi realizada no estádio Mané Garrincha, e Michelle pôde pela 1ª vez torcer de perto para o rubro-negro.

Agora o desafio pé chegar mais perto ainda dos ídolos. Em Belém, eles tentarão fazer com que ela conheça o elenco do time.