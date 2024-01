Padrasto e enteado fingiam ser mototaxista e passageiro para roubar, diz PM

Crime ocorreu no Bairro do Beirol, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do Bope prenderam padrasto e enteado por roubo, na noite deste domingo (7), no Bairro do Beirol, na zona sul de Macapá. Edilson Costa Santana, de 29 anos, e Matheus Trindade dos Santos, de 19 anos, seguiam numa motocicleta escura quando foram abordados na Avenida Anhanguera, pela Rotam/Bope.

O condutor usava uma camisa amarela, parecendo mototaxista, e o garupa estava com dois celulares e um simulacro na cintura.

Segundo o sargento Pinheiro, os suspeitos tinham acabado de roubar os aparelhos, nas proximidades da Igreja São Pedro, e estavam em fuga. O alvo deles foi um casal que havia saído de casa para comprar lanches.

Indagados sobre o simulacro e os celulares, padrasto e enteado confessaram o crime à polícia e disseram ser moradores do Bairro Novo Horizonte, zona norte da capital.

Eles tiveram a motocicleta apreendida e foram levados para o Ciosp do Pacoval. Lá, as vítimas o reconheceram como autores do roubo e confirmaram o uso do simulacro pelo carona durante o assalto.