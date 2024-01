Para auxiliar brincantes, Central do Carnaval é inaugurada em Santana

Espaço irá funcionar com 10 boxes fazendo a venda dos abadás dos oito blocos que desfilarão

Por JONHWENE SILVA/De Santana

Com o objetivo de servir como espaço de informações para o folião em Santana, foi inaugurada a Central do Carnaval nesta quarta-feira (17). O espaço que anualmente funciona no município a 17 km de Macapá, terá boxes onde os brincantes poderão obter informações, comprar abadás e até ingressos para boates que vão funcionar no corredor da folia.

O local terá 10 boxes onde os blocos poderão comercializar seus abadás a um preço que varia entre R$ 20 e R$ 30 reais. A expectativa é que cerca de 3 mil deles sejam vendidos por agremiação. O carnaval em Santana ocorre durante os dias 10, 11, 12, 13 e 17 (ressaca do carnaval) de fevereiro.

“A ideia da Central do Carnaval é ter um espaço referência para o público, onde ele vai poder saber horários das saídas dos blocos, comprar abadás e ingressos para as boates locais”, destacou Rui Dias, presidente da Liga dos Blocos de Micareta e Carnaval de Santana (Liblomica).

A funcionária pública Rita Sá visitou o espaço e gostou da nova estrutura. Segundo ela, já sabe onde ir quando for comprar abadás.

“Ainda não vim comprar, vim para ver como está a preparação para o carnaval. Eu e minha família vamos comprar abadás de pelo menos três blocos”, disse.

São atrações do CarnaSantana os blocos, Flanáticos e Abalou, Porto Folia e Pororoca, Na Balada, Bebo Todas, Bloco do Barulho, Faraó, Uau e My love. Foram destinados para o evento pelo Governo do Amapá R$ 1 milhão e cerca de R$ 1,5 milhões com emendas do senador Davi Alcolumbre (União Brasil).

“Aqui fomentamos a economia do município e de quebra, proporcionando lazer para a população. A Central do Carnaval vai ajudar bastante os turistas que por aqui vierem”, enfatizou o governador do Estado Clécio Luís.

“Tivemos a preocupação em destinar recursos para essa festa que é do povo e precisa ser valorizada. Santana se torna essa época do ano, umas das cidades com um dos melhores carnavais do norte do país”, disse o senador Davi Alcolumbre.

O prefeito de Santana, Bala Rocha, considera fundamental o investimento para a estruturação da corredor da folia, local por onde passarão os blocos.

“Santana tem o melhor carnaval do estado nesse estilo que é com trios elétricos e blocos. O fomento vai ajudar bastante e a Central do Carnaval está pronta e agora inaugurada para receber o público e turistas”, finalizou.