Pedido de ajuda revela triste situação de vendedor de ‘sonhos’ da loteria

Jesus Fonseca se tornou conhecido em Macapá por vender bilhetes em um supermercado.

Por CAROLINA MACHADO

O vendedor de bilhetes da Loteria Federal Jesus Silva Fonseca, 76 anos, que chegou a ganhar um dos sorteios, acabou virando um dos moradores mais conhecidos de Macapá, tanto pela história a respeito do prêmio, quanto pela presença sempre constante nas portas de estabelecimentos comerciais, onde oferecia clientes a chance de realizar sonhos. Os anos de jornada pela sobrevivência o deixaram debilitado com problemas de saúde e sem condições de comprar nem itens de higiene.

A família recorreu às redes sociais, pois o idoso teve que parar de trabalhar. Devido ao pedido, ele conseguiu receber algumas fraldas descartáveis geriátricas e uma cadeira de rodas. Procurada, a família preferiu entrevista, mas agradeceu a sensibilidade dos internautas que ajudaram com mais fraldas descartáveis e uma cadeira de banho.

Seu Jesus ficou famoso após contar um pouco de sua história com a loteria a veículos de imprensa, incluindo o Portal SN, a quem deu duas entrevistas em 2014 e 2016. Ele também se tornou bastante popular com a venda de bilhetes em um supermercado situado na Avenida Padre Júlio, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá. Lá, ele permaneceu por muitos anos.

De acordo com a esposa de Jesus Fonseca, dona Lúcia Cardoso, o idoso não reconhece mais as pessoas e não consegue mais falar direito.

Quem quiser ajudar, está disponível o número para contato (96) 99127-3977.