Pela 1ª vez, jovens amapaenses podem servir na Marinha

Por IAGO FONSECA

Jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2024 poderão ser selecionados para o serviço militar na Marinha do Brasil pela primeira vez no Amapá. O alistamento obrigatório para as Forças Armadas iniciou na segunda-feira (1°) no Amapá e segue até 30 de junho.

Até 2023, o serviço militar só era ofertado para o Exército Brasileiro, apesar de existir uma Capitania dos Portos, no município de Santana, autoridade da Marinha Brasileira no Amapá.

De acordo com o secretário da 45ª junta de serviço militar de Macapá, Leonardo Ferreira, os alistados participarão de um sorteio automático pelo sistema das Forças Armadas em julho. É quando serão escolhidos quem participará das seleções do Exército, Marinha ou receberá a dispensa.

“Antes, por termos a Capitania, muita gente pensava que ao completar 18 anos teria como escolher entre o Exército e a Marinha. Nesse ano alguns serão pré-selecionados e convocados para servir. O jovem passará pela seleção da Marinha e quando incorporar vai passar uns oito meses em Belém, depois ele volta para prestar o serviço militar na Capitania dos Portos da Marinha em Santana”, explicou o secretário.

Em Macapá, nascidos em 2006 podem iniciar o processo exclusivamente pela Internet, mediante cadastro no sistema de login do Governo Federal (Gov.br) e no site do Exército Brasileiro em alistamento.eb.mil.br.

Já os jovens que perderam o prazo de alistamento aos 18 anos devem buscar o atendimento presencial regularização e pagamento de multa no valor inicial de R$ 5,91, por Pix. A 45ª Junta do Serviço Militar de Macapá atende das 8h às 13h30, na Avenida Acelino de Leão, nº 345, no Bairro Trem, zona central.

Durante o alistamento é necessário apresentar CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência e documento oficial com foto no momento da inscrição. A falta com a obrigação militar pode impedir o ingresso no serviço público, matrícula em instituições de ensino e de retirar passaporte.

Dispensa

Pessoas que possuem problemas de saúde devem se alistar e, posteriormente, solicitar isenção do serviço militar mediante atestado médico.

Somente em Macapá, mais de 4,2 mil homens se alistaram em 2023. Desses, 1 mil foram dispensados por excesso de contingente e problemas de saúde. Em fevereiro deste ano, durante as outras etapas de seleção do Exército, mais pessoas podem ser dispensadas.

Filas

Diferente de anos anteriores, a Junta Militar de Macapá não apresenta filas durante o período de alistamento. Isso se dá pela virtualização dos processos administrativos e simplificação no pagamento de multas, de acordo com o secretário Leonardo.

“Antes o sistema estava ineficiente. O cidadão ficava na fila para emitir a multa ou taxas na Junta, enfrentava fila para pagar no Correios ou na Caixa e retornava para dar baixa. Hoje fazemos tudo com assinatura digital e pagamento por Pix e confirmação na hora”, concluiu Leonardo.