Chegamos ao capítulo 53 de Isaías, que nos ensina sobre o perdão de Deus e os nossos pecados

A Bíblia classifica diferentes tipos de erros, ou seja, pecados. Existem os mais leves e mais graves. Às vezes, erramos sabendo que estamos errando, mas, em outras situações, agimos de forma inconsciente. No capítulo 53 de Isaías, temos a confirmação do papel de Jesus na nossa relação com Deus. Veja na meditação desta segunda-feira (15) e tenha uma ótima semana!