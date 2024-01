Pesquisador explica invasão de besouros em Amapá

Moradores do município fizeram imagens impressionantes dos insetos infestando a cidade.

Por IAGO FONSECA

Moradores do município de Amapá, a 304 km de Macapá, registraram em vídeo uma infestação de ‘catorras’ na noite de domingo (7). O besouro é atraído pela luz e vive em áreas de vegetação natural próximas a cidades e pastos.

Na gravação, uma revoada de insetos ocupa uma rua da cidade. Eles são milhares e chegam a cobrir a pavimentação da via. Em outro vídeo, são colocados aos montes em uma carroça por um morador com uma pá.

De acordo Alexandre Jordão, pesquisador em entomologia do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), os besouros não transmitem doenças aos humanos, porém, a grande quantidade pode provocar irritações se em contato com a pele.

“Não são urticantes, mas podem causar prejuízos pois se alimentam raízes, pastagens, plantas cultivadas e passam a serem pragas. Isso é surto e em pouco tempo será vencido, mas a quantidade não é normal, me causa espanto”, declarou o pesquisador.

Ainda não se sabe a causa, entretanto, a aparição é relacionada a chegada da nova estação climática, por conta do aumento da umidade e redução da temperatura, revelou o pesquisador.

“O nome popular é impreciso. Provavelmente por conta do filmador do vídeo. Ainda não sabemos qual a espécie, antes eles estavam em período larval. Os que voam são adultos, que podem durar dois anos”, concluiu.