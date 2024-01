Poemas a dançadeiras do marabaixo são tema de espetáculo

Atriz e bailarina Hayam Chandra usa poemas inéditos de Fernando Canto em intervenção poética

Da REDAÇÃO

O espetáculo “Conto Aos Olhos Meus”, uma imersão nos poemas do escritor Fernando Canto, será apresentado pela poeta, atriz e bailarina Hayam Chandra, em Macapá.

O espetáculo tem entrada franca e poderá ser assistido na próxima quinta-feira, 25, no auditório central da Universidade do Estado do Amapá (Av. Presidente Vargas, 650, Centro) e na sexta-feira, 26, na Bibliogarden, um espaço de mostras culturais e trocas de livros que funciona no Amapá Garden Shopping (Rod. Juscelino Kubitscheck, 2141, Universidade).

Hayam Chandra interpreta a personagem “Açucena”, que irá recitar os versos inéditos do autor autor. A encenação ainda conta com a trilha sonora ao vivo dos músicos de Otto Ramos e Nani Freire, com o grupo “Tem Deck?”. O elenco é dirigido por Andreia Lopes.

Para a protagonista, utilizar os versos de um renomado autor amapaense que fala da cultura local permite uma experiência que personifica a força e delicadeza das dançadeiras de marabaixo.

“O espetáculo surge da admiração e paixão que o grupo tem para a contribuição que o escritor Fernando Canto tem para a literatura amapaense e brasileira. E certo dia ele me encaminhou uma seleção de poemas, alguns inéditos inclusive, para a criação de alguma apresentação e um deles me chamou muita atenção intitulado ‘Tu a minha espera’, que retrata a paixão do poeta pelas dançadeiras de marabaixo, celebrada de uma forma muito sútil e enriquecedora, que são símbolos de coragem e resistência que trazem o patrimônio imaterial que é o marabaixo. Desse contexto nasce a cena e criação do espetáculo”, afirmou a atriz.

Fernando Canto é nascido em Óbidos (PA), mas é considerado um autor amapaense e é reconhecido por sua extensa obra literária, produzida desde 1984, destacando-se em concursos e coletâneas. Suas notáveis contribuições incluem livros como “A Água Benta e o Diabo” e “Mama Guga: Contos da Amazônia”. Disponíveis em diversas plataformas. Suas criações refletem a dedicação à preservação das identidades amazônicas.