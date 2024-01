Polícia tenta esclarecer morte de cliente em motel

Vítima estava acompanhada de uma pessoa em um estabelecimento para casais da zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá abriu investigação para esclarecer a morte de um cliente, de 58 anos, que faleceu no fim da manhã de ontem (11) em um quarto de motel na zona norte de Macapá. O estabelecimento fica na Avenida Abacatal, no Bairro Brasil Novo.

As informações sobre o caso ainda são escassas, mas de acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), ele teria passado mal e a acompanhante pediu socorro à funcionários do motel, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Quando os socorristas militares chegaram a vítima já estava sem sinais vitais. O Samu atestou o óbito em seguida.

Uma guarnição da PM do Amapá foi ao local e resguardou a cena da ocorrência até a chegada das Polícias Civil e Científica. Oficialmente, sabe-se apenas que a acompanhante foi ouvida preliminarmente pela equipe da Delegacia de Crimes Contra a Pessoa (Decipe). Ele deverá ser convocada posteriormente para mais esclarecimentos durante a investigação.

Redes sociais

O caso ganhou as redes sociais com conotação de fofoca. Os boatos, não confirmados, era de que a acompanhante seria uma garota de programa. A polícia não quis comentar sobre os boatos.

Fotos da suposta acompanhante viralizaram em grupos de conversação. A mulher da imagem logo tirou suas redes sociais do ar.