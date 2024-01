Prefeitura quer identificar ‘sujões da Claudomiro’

Caso ocorreu na rua Claudomiro de Moraes, uma das mais movimentadas da zona sul de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Três homens foram flagrados, nesta segunda-feira (8), jogando entulho em plena luz do dia no acostamento de uma das vias mais movimentadas da zona sul de Macapá, num mau exemplo que tem se tornado mais frequente na capital, apesar dos esforços das autoridades para conscientizar a população.

O caso ocorreu na Rua Claudomiro de Moraes, na zona sul de Macapá. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível vê-los virando um carrinho artesanal movido por uma bicicleta.

Sem saber que estavam sendo filmados por uma pessoa de dentro de um veículo, os infratores viram a pequena caçamba para despejar o que parecem restos de um guarda-roupa desmontado. Nas imagens também é possível constatar que já havia outros lixos no local, que pelas filmagens tem características de uma lixeira viciada. Após o despejo, eles vão embora tranquilamente.

De acordo com o secretário da Zeladoria Urbana de Macapá, Helson Freitas, a conduta é considerada crime ambiental. Ele explica que isso é possível ser evitado por meio do Descarta Treco. Para solicitar o serviço, basta entrar em contato com o número (96) 98125-1151 via WhatsApp.

A Zeladoria Urbana busca agora a identificação dos ‘sujões da Claudomiro’, como têm sido chamados nas redes sociais os infratores flagrados.

Crime ambiental

O descarte irregular de lixo na cidade é considerado crime ambiental. Em Macapá, de acordo com a Lei Municipal 054/2008, quem for flagrado jogando lixo e/ou entulho em via pública fica sujeito ao pagamento de multa que varia entre R$ 500 a R$ 2,5 mil.

No município, a Lei 027/2014 também proíbe a obstrução de calçadas, logradouros, ruas, travessas, praças, ou qualquer outro lugar que atrapalhe a circulação de pessoas. Ela prevê também que quem não a cumpre está sujeito a multa que varia de R$ 30 a R$ 1,5 mil.