Preparação de mestre-sala e porta-bandeira tem corrida, natação e até luta

Veja a maratona enfrentada por Laiane Nascimento e Marcelo Souza, da Império do Povo, de Santana, para ter pique no grande dia.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Faltando um mês para o desfile das Escolas de Samba do Amapá, as agremiações passaram a intensificar todos os setores numa contagem regressiva para o grande dia.

No município de Santana, a 17 km de Macapá, os casais de mestre-sala e porta-bandeira da escola que representa a cidade, a Império do Povo, ensaiam todos os dias para fazer bonito na Avenida Ivaldo Veras.

Laiane Nascimento (1ª porta-bandeira) e Marcelo Souza (mestre-sala) vivem a expectativa do grande momento. Sob o comando do coreógrafo José Cosme Carlisle, os treinos ocorrem diariamente numa rotina cansativa e bastante repetitiva, onde a execução de itens obrigatórios ganha exaustão na busca da perfeição.

“Além dos itens que são obrigatórios, a gente intensifica a preparação em outros itens. A execução de giros, meias voltas, movimentação, harmonia, interação, gestos, posturas e outros ganham, atenção para que nada saia fora do combinado”, explica Carlisle.

Para aguentar o ritmo na avenida do samba, a preparação física é fundamental. Por isto, além das aulas de ballet e outras danças, eles fazem treinamento funcional, corrida, natação e até luta, tudo para deixar o fôlego em dia.

“Tudo que for benéfico ao físico (corpo), vai ajudar e agregar valores no desenvolvimento da avenida. Para a movimentação, toda e qualquer atividade física é bem-vinda. Por isso, eles fazem esses tipos de atividades também”, reforçou Carlisle.

Laiane e Marcelo afirmam que, nesta reta final dos ensaios, o coração começa a bater mais acelerado.

“Nossa expectativa é trazer um bom resultado para escola e que tenhamos uma boa pontuação nos outros quesitos também. Estamos na dedicação desse projeto da escola desde o início do ano e esperamos sair vitoriosos após a apresentação”, destacou Laiane.

“Minha expectativa é fazer um desfile com muita técnica, responsabilidade, dedicação à nossa escola, ao nosso pavilhão. Que tenhamos um ótimo resultado com nossos esforços e que possamos tirar todos os dez para poder a escola ser consagrado campeão em 2024”, finalizou Marcelo.

A Império do Povo entra na avenida do samba no dia 9 de fevereiro, a 1h10.