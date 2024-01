Projeto de futebol abre 150 vagas para meninas em Macapá

Inicialmente o projeto vai atender meninas do Bairro Ipê e adjacências, na zona norte de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Estão abertas as inscrições para meninas de 9 a 18 anos participarem do projeto “Jogue Como Uma Garota”. São 150 vagas gratuitas disponibilizadas pela ONG Oficina Escola Lutheria da Amazônia (OELA), que promove a iniciativa.

Inicialmente, o projeto vai atender meninas do Bairro Ipê e adjacências, na zona norte de Macapá. As participantes terão a oportunidade de aprender técnicas de futebol, arbitragem, e arbitragem assistente, com treinamento em realidade virtual e oficinas para a área social e ambiental.

De acordo com a diretora da OELA, Jéssica Pingarilho, as aulas iniciam em fevereiro e terão a duração de um ano. Nesse período, as garotas receberão acompanhamento psicossocial, materiais esportivos e alimentação gratuita.

“A ideia é a gente gerar essa oportunidade, gerar esse espaço para que elas de fato venham entrar no esporte. Queremos quebrar os paradigmas do preconceito e proporcionar a essas meninas a oportunidade de fazer uma atividade no seu contraturno e, quem sabe, revelar talentos futuramente”, afirmou Pingarilho.

Uma parte das vagas será destinada a meninas com autismo e com necessidades especiais. As inscrições são feitas presencialmente na sede da OELA até o dia 12, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Para isso, é necessário apresentar a cópia do RG e CPF dos responsáveis, além de comprovante de residência. Das participantes é necessária a apresentação de duas fotos 3×4, carteira de vacinação da covid-19, cópia da certidão de nascimento ou RG e a declaração escolar.

A sede da OELA fica localizada na Avenida dos Ipês, nº 367, Bairro Ipê, Macapá. A entidade tem sua matriz em Manaus (AM) e atua no Amapá há 11 anos. Na capital amapaense é a primeira vez que o projeto trabalhará o futebol. A iniciativa é realizada em parceria com o Ministério do Esporte através da Lei de Incentivo ao Esporte, com o incentivo do Banco Nubank.