PSB estuda lançar Camilo ou continuar apoiando Furlan

Pressão por candidatura vem do PT nacional, afirma João Capiberibe, presidente do PSB

Por SELES NAFES

O PSB pode ter perdido as últimas eleições majoritárias no Amapá, mas continua com uma base grande de filiados, capacidade financeira e prestígio com o governo Lula. Tanto é que o PT nacional tem pressionado a legenda no Amapá para que lance candidatura própria à prefeitura da capital.

Esse cenário foi confirmado nesta sexta-feira (12) pela maior liderança do partido, o ex-senador e ex-governador João Capiberibe. A alternativa, numa possível candidatura própria, seria lançar o também ex-governador Camilo Capiberibe (2011 a 2015).

“Há uma forte pressão do PT para uma candidatura, que seria a do Camilo, mas não há nada decidido. Temos uma relação boa com o prefeito (Dr Furlan) e a tendência é preservar essa relação”, adiantou.

Na semana que vem, o PSB começará a se reunir para construir uma lista de candidatos para a vereadores na capital. A nominata incluirá nomes que estão saindo de outros partidos para se filiar ao PSB, mas também filiados que nunca disputaram eleições.

O partido também vai trabalhar pela reeleição da vereadora Janete Capiberibe. Por enquanto, aos 76 anos, o ex-senador não pretende se candidatar, o que seria um fato inédito para ele numa eleição majoritária.

Capi está numa nova fase. Não deixou a política de lado, mas tem intensificado os esforços como empreendedor. Há alguns anos, ele e família criaram a Flor da Samaúma, empresa que se dedica a passeios turísticos numa propriedade rural dos Capiberibe, e que desenvolveu uma espécie de vinho de açaí. A bebida tem agradado o mercado consumidor e já virou produto turístico.

No próximo dia 25, a Flor da Samaúma abrirá uma loja no Aeroporto Internacional de Macapá. Além do vinho de açaí, a ideia é colocar nas vitrines o artesanato indígena, azeite de pracaxi, molhos de pimenta, chocolates e outros itens made in Amapá.