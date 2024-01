PSD poderá compor chapa de Furlan

Informação foi confirmada pelo novo presidente do diretório municipal da legenda, Diogo Grunho

Por SELES NAFES

O PSD buscará apoio para compor a chapa de reeleição do prefeito Dr Furlan (Podemos), na eleição de outubro deste ano. A informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira (10) pelo novo presidente do diretório do PSD em Macapá, o advogado Diogo Grunho.

Além do nome do próprio Diogo, a legenda conta ainda com nomes como do próprio ex-candidato ao governo, empresário Jaime Nunes; da ex-candidata a vice dele, a médica Leiliane Albuquerque, além do deputado estadual Lorran Barreto.

“O PSD tem sido protagonista em todas as eleições. Mas a indicação do vice não vai ser uma decisão só do PSD, e sim do prefeito e de todos os partidos que apoiarão a reeleição dele”, diz cauteloso o novo presidente do partido.

Diogo pretende organizar um grande evento partidário após o Carnaval.

“Vamos apoiar a reeleição e construir uma boa nominata (relação de candidatos) para eleger o maior número possível de vereadores”, antecipou. Atualmente, o partido tem dois deputados estaduais (Lorran e Edna Auzier) e dois vereadores na capital (Nelson Souza e Paulo Nery).

Casado com uma das filhas do senador Lucas Barreto (presidente estadual do partido), Diogo Grunho, de 38 anos, foi defensor geral do Estado entre 2019 e 2022, na fase mais importante do órgão: a transição para autonomia administrativa, com defensores concursados. A Defensoria Pública passou a ter iniciativa de propor leis e informatizou a gestão de processos.