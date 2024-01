Psicóloga de 80 anos é nomeada a 1ª secretária da Mulher de Macapá

Maria Neucila trabalhou em várias gestões estaduais e municipais

Por CAROLINA MACHADO

A psicóloga Maria Neucila Oliveira, de 80 anos, foi empossada nesta segunda-feira (22) como a primeira secretária da Mulher de Macapá. A escolha foi feita pelo prefeito de Macapá Dr. Furlan (Podemos), e efetivada em solenidade na sede da prefeitura.

A nova secretária possui um extenso currículo na administração pública. Atuou na Secretaria de Ação Social do ex-Território Federal do Amapá, Secretaria de Administração, Junta Comercial e em reformas administrativas e estruturais de órgãos municipais, estaduais e federais, além de ter presidido comissões de concursos públicos.

Para o prefeito de Macapá, a criação da Secretaria vai fortalecer as políticas públicas para as mulheres em Macapá.

“Agora poderemos fazer um link com o Governo Federal, através do Ministério da Secretaria das Mulheres, e captar recursos e programas. Tudo isso para garantir os direitos da mulher, principalmente a que está em um quadro de vulnerabilidade social. Tenho certeza que a doutora Neocila, uma psicóloga de formação com vasta experiência em administração pública, vai contribuir muito com a nossa gestão”, avaliou.

De acordo com a nova secretária, após montar a equipe a primeira missão será ir atrás de programas.

“Eu vou sair em campo, atrás de recursos, de parcerias. A gente não pode ficar parado. Vou sair para “garimpar” recursos. Trabalhei em outras gestões também, como o comandante Barcellos. Então a minha missão vai ser trabalhar em prol da Mulher em Macapá”, afirmou.