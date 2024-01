Quarenta ônibus chegam a Macapá neste fim de semana, afirma CTMac

Veículos devem começar a até o aniversário da capital, em 4 de fevereiro

Por IAGO FONSECA

Vídeos de um carregamento de ônibus com a logo da prefeitura de Macapá têm circulado em grupos de mensagens nesta semana. Quarenta veículos prontos para rodar foram enviados de uma empresa de Manaus até a capital amapaense e devem chegar entre esta sexta-feira (26) e sábado (27), de acordo com a Companhia de Transportes e Trânsito de Macapá (CTMac).

Em entrevista ao Portal SelesNafes.com, a diretora da CTMac, Patrícia Almeida, confirmou que os ônibus estão à caminho para aumentar a frota atual para 90 veículos e resgatar linhas desativadas. Patrícia afirmou ainda que o sistema de bilhetagem passou a ser gerenciado pela companhia e, portanto, não haverá aumento da tarifa do transporte coletivo.

“A empresa está credenciada, já está dando entrada no restante da documentação, mas antes mesmo de qualquer procedimento eles já estão trazendo os ônibus e era isso que a gente esperava de toda a empresa que vem aqui para tentar entrar no sistema, é que os ônibus realmente tivessem vindo, porque hoje a necessidade da população é transporte público. A chegada estava prevista para sábado, mas a expectativa é que chegue amanhã mesmo”, revela a diretora.

Ainda segundo Patrícia, um ônibus 0km custa em torno de R$ 1,2 a R$ 1,5 milhões, não são fabricados no país e possuem fila de espera de um ano e meio. O portal apurou que os veículos que chegarão à capital são parte de uma frota encerrada pela empresa Vega Transportes S.A., sob o nome “Nova Macapá – Mobilidade Urbana”, e foram fabricados entre 2011 e 2012. Vagas de emprego para motorista, mecânico, eletricista e serviços gerais (lavagem de ônibus) também foram anunciadas para a empresa Nova Macapá nas últimas semanas. A publicação foi reforçada pelo Sest/Senat no Amapá.

“Todos os empregados que vão trabalhar são os empregados daqui de Macapá. Hoje o que nós temos para completar nossa frota efetivamente são os 40 ônibus que estão chegando. São ônibus que não são zero quilômetros, não são tão novos, mas foram reformados e reformulados dentro do padrão exigido por todas as leis, do exigido pela própria CTMac e as leis municipais. Vamos reativar linhas que nem existem mais como a do Goiabal, o Buritizal-São Camilo, precisamos também melhorar a condição dos residenciais da zona norte, que estão com dois ônibus, três no máximo”, completa Patrícia.

Ao chegar na capital, os veículos serão encaminhados para a garagem da CTMac, onde passarão por vistorias e implantação do novo sistema de bilhetagem, para poderem rodar na cidade. A expectativa é que os veículos estejam nas ruas antes do aniversário de Macapá, em 4 de fevereiro.

“Levam de dois a três dias para cada ônibus ter implantado o sistema de bilhetagem. Aí a partir da próxima semana a gente já vai estar com mais ônibus rodando em Macapá”, reforça.

Frota atual e Deciclo

Segundo a CTMac, Macapá possui 55 veículos em circulação quando todos funcionam. Em setembro do ano passado, diante da crise do transporte coletivo, a Companhia fez uma intervenção e assumiu a gerência das empresas Capital Morena e Amazontur, com previsão de término para fevereiro.

A empresa Deciclo havia se credenciado na chamada pública da prefeitura, também no ano passado, para colocar 40 veículos em circulação. Entretanto, a empresa enviou somente seis e teve complicações com a instalação do sistema de bilhetagem, por isso nem chegaram a circular na cidade fora dos eventos em que a tarifa foi gratuita.

Aumento da tarifa

As empresas de ônibus de Macapá começaram a se movimentar pelo aumento da tarifa e enviaram proposta para a prefeitura de R$ 5,93. O preço atual da passagem do transporte coletivo é de R$ 4,55, porém o usuário paga somente R$ 3,70 devido ao subsídio de R$ 0,85 pago pela companhia para as empresas. Antes sob domínio do sindicato dos empresários (Setap), agora o sistema de bilhetagem passou a ser gerenciado pela prefeitura de Macapá, portanto, a decisão sobre o aumento passa a ser de competência da CTMac.

“Pela primeira vez, no transporte público de Macapá, após a entrada da bilhetagem no sistema de transporte público, a prefeitura através da CTMAC detém o sistema de bilhetagem de venda e compra de passagens e controle de passageiros, para que a gente possa definitivamente ser responsável pelo transporte público de Macapá. Sob nossa responsabilidade, as linhas voltam a ser da prefeitura, nenhuma empresa hoje detém o poder de dizer quanto ganha ou controla linhas, estamos reformulando o transporte público, damos o direcionamento”, conclui a diretora Patrícia.