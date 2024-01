“R$ 100 mil resolve”? áudios esquentam bastidores de cassação em Oiapoque

Áudios revelam conversa entre vereador e representante de empresário para ajudar prefeito Breno Almeida (foto) que pode ser cassado

Por SELES NAFES

A veiculação de uma conversa entre o emissário de um suposto empresário e um vereador esquentou os bastidores do processo de cassação do prefeito Breno Almeida (PRTB), de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, nos últimos dias. Nos áudios, o interlocutor oferece R$ 100 mil para que o voto do parlamentar seja favorável ao prefeito. O Portal SN confirmou com diversas fontes do município que uma das vozes é mesmo do vereador Noel Henrique (PDT). O emissário que faz a oferta seria ligado uma empresa investigada pela Polícia Federal e MPF.

Há indicativos na conversa de que o diálogo foi gravado pelo próprio parlamentar. O empresário informa que está em Macapá, onde o vereador também estava, e pede para tratar pessoalmente com ele a pedido do prefeito. Ele deixa claro que o assunto é dinheiro.

Contudo, Noel vai fazendo perguntas e as propostas (nada republicanas) vão surgindo. Uma página de Oiapoque fez uma edição do diálogo com transcrição e imagens de outras pessoas. Por isso, não será usado aqui. Entretanto, os áudios serão postados.

O representante do empresário oferece um Iphone, uma viagem para São Paulo e dinheiro. Ele também deixa o vereador à vontade para estipular a quantia que quiser. Diante da relutância, o lobista tenta ser ainda mais pragmático e coloca R$ 100 mil na mesa. O vereador responde que a maior quantia que viu na vida foram R$ 10 mil, durante a campanha de 2020. Ouça.

Em outro trecho, o emissário revela que o prefeito já teria o apoio de sete dos 11 vereadores de Oiapoque, e que falta apenas mais um para que ele não seja cassado. O Portal SelesNafes.Com ainda não conseguiu falar com o vereador e o emissário do empresário a respeito dos áudios.

Breno Almeida está afastado desde o início de dezembro pela Justiça Federal, a pedido da Polícia Federal e Ministério Público Federal.

A sessão que vai julgar o relatório da comissão processante, marcada para o último dia 22 de dezembro, foi transferida para o próximo dia 5 de janeiro (sexta-feira). O relatório indica a perda do mandato do prefeito por crimes de responsabilidade. O voto será aberto, ou seja, os vereadores terão que declarar o foto no microfone.