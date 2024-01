‘Rainha do Piseiro’ agita 1º dia de 2024 em Macapá

Além de Mari Fernandez, os artistas Tiee, Felipe Amorim e o grupo amapaense Negro de Nós se apresentam no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

A cantora Mari Fernandez, a ‘Rainha do Piseiro’, de apenas 22 anos, promete agitar a noite do 1º dia de 2024, segunda-feira. Cheia de energia, a cearense trará muito forró, em um repertório musical que não deixa ninguém parado, com sucessos como ‘Quando Tem Sentimento’, ‘Não, Não Vou’, ‘Intuição’ e ‘Parada Louca’.

O hit mais famoso, ‘Não, Não vou’, explodiu no Tik Tok e atingiu o topo das mais tocadas do Spotify, fazendo com que, do dia para a noite, Mari despontasse no cenário artístico como uma das grandes revelações da música brasileira. Em 2021, a jovem lançou seu primeiro álbum, intitulado ‘Piseiro Sofrência’.

Além de Mari Fernandez, os artistas Tiee, Felipe Amorim e o grupo amapaense Negro de Nós se apresentam no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá. O show faz parte da programação do Réveillon da Beira Rio 2024, evento promovido pelo Governo do Amapá.

A estrutura montada na Beira Rio traz um ambiente moderno, com palco, som e iluminação, garantidos pelo Governo do Estado. Os demais investimentos são do Ministério do Turismo e setor privado, recursos esses articulados pelo senador Davi Alcolumbre.

Segundo a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) a expectativa é que, a cada R$ 1 investido, retorne de R$ 5 a R$ 7 para o estado.